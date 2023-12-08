Доля заемщиков 40-50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 2,8 процентного пункта

УрБК, Москва, 13.12.2023. В январе-октябре 2023 года доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов составила 26,1%, что на 2,8 процентного пункта (п. п.) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (23,3%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, «взросление» заемщиков является следствием сокращения аппетита к риску у банков. Также за указанный период в структуре выдачи ипотеки увеличились доли заемщиков возрастной группы от 50 до 60 лет (на 1,3 п. п., до 9,1%) и старше 60 лет (на 0,7 п. п., до 2,7%). В свою очередь, снизились доли заемщиков в возрасте моложе 30 лет (на 2,5 п. п., до 19,6%) и от 30 до 40 лет (на 2,3 п. п., до 42,5%).

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