Доля заемщиков 40-50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 2,8 процентного пункта

УрБК, Москва, 08.12.2023. В России в январе-октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сильнее ...06.04.2023 Доля граждан моложе 30 лет достигла 16,3% в структуре выданных в РФ автокредитов
УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков ...07.09.2022 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта
УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...13.09.2021 Доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в январе-июле выросла до 24,3%
УрБК, Москва, 13.09.2021. В январе-июле 2021 года выдача ипотеки в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет выросла на 1,1 ...16.02.2021 Доля заемщиков ипотеки в возрасте до 30 лет сократилась почти на 10% за пять лет
УрБК, Москва, 16.02.2021. В структуре выданных ипотечных кредитов в России доля заемщиков в возрасте до 30 лет ...