Доля ипотечных заемщиков от 40 до 50 лет в РФ за год выросла на 2,6 процентного пункта

УрБК, Москва, 29.02.2024. В России в структуре выданных ипотечных кредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом увеличились доли только тех групп граждан, возраст которых превысил 40 лет. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В частности, доля ипотечных заемщиков от 40 до 50 лет за год выросла на 2,6 процентного пункта (п. п.) и составила 26,2%. Доля заемщиков от 50 до 60 лет увеличилась на 1 п. п., до 9%, старше 60 лет — на 0,6 п. п., до 2,7%. В то же время уменьшились доли заемщиков моложе 30 лет (на 2,2 п. п., до 19,8%) и от 30 до 40 лет (на 1,9 п. п., до 42,4%). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, тот факт, что ипотечные заемщики «повзрослели», является следствием сокращения банками аппетита к риску.

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