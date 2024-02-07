УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:02

Доля ипотечных заемщиков от 40 до 50 лет в РФ за год выросла на 2,6 процентного пункта

УрБК, Москва, 29.02.2024. В России в структуре выданных ипотечных кредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом увеличились доли только тех групп граждан, возраст которых превысил 40 лет. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В частности, доля ипотечных заемщиков от 40 до 50 лет за год выросла на 2,6 процентного пункта (п. п.) и составила 26,2%. Доля заемщиков от 50 до 60 лет увеличилась на 1 п. п., до 9%, старше 60 лет — на 0,6 п. п., до 2,7%.

В то же время уменьшились доли заемщиков моложе 30 лет (на 2,2 п. п., до 19,8%) и от 30 до 40 лет (на 1,9 п. п., до 42,4%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, тот факт, что ипотечные заемщики «повзрослели», является следствием сокращения банками аппетита к риску.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.02.2024 На Среднем Урале доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 18%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила ...

06.02.2024 Доля заемщиков моложе 25 лет в РФ в 2023 году достигла почти 18%

УрБК, Москва, 06.02.2024. В России доля заемщиков моложе 25 лет в 2023 году достигла 17,9% в возрастной структуре ...

13.12.2023 Доля заемщиков 40-50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 2,8 процентного пункта

УрБК, Москва, 13.12.2023. В январе-октябре 2023 года доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных ...

08.12.2023 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных микрозаймов в РФ достигла 38%

УрБК, Москва, 08.12.2023. В России в январе-октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сильнее ...

07.09.2022 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта

УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Март 2024 (8)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18