В I квартале в РФ доля заемщиков по автокредитам старше 40 лет составила 50%

УрБК, Москва, 06.05.2024. В I квартале 2024 года доля заемщиков по автокредитам старше 40 лет в России составила 50%, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,8 процентного пункта (п. п.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом рост был зафиксирован во всех группах заемщиков старше 40 лет — в возрасте от 40 до 50 лет — на 1,4 п. п. (до 29%), старше 50 лет — на 1,4 п. п. (до 21%). Однако в сегменте заемщиков моложе 40 лет было отмечено сокращение. Так, доля граждан моложе 30 лет снизилась на 0,7 п. п. (до 15,3%), а от 30 до 40 лет — на 2,1 (до 34,7%). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, причиной увеличения доли граждан старше 40 лет в начале 2024 года является реализация ими отложенного спроса прошлого года.

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