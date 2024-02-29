В I квартале в РФ доля заемщиков по автокредитам старше 40 лет составила 50%

УрБК, Москва, 29.02.2024. В России в структуре выданных ипотечных кредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом ...12.02.2024 Доля заемщиков по автокредитам старше 50 лет в РФ за год снизилась на один процентный пункт
УрБК, Москва, 12.02.2024. В России в 2023 году по сравнению с предыдущим годом в возрастной структуре выданных ...07.02.2024 На Среднем Урале доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 18%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила ...06.02.2024 Доля заемщиков моложе 25 лет в РФ в 2023 году достигла почти 18%
УрБК, Москва, 06.02.2024. В России доля заемщиков моложе 25 лет в 2023 году достигла 17,9% в возрастной структуре ...08.12.2023 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных микрозаймов в РФ достигла 38%
УрБК, Москва, 08.12.2023. В России в январе-октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сильнее ...