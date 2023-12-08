В РФ доля заемщиков МФО моложе 30 лет в январе-мае превысила 40%

УрБК, Москва, 11.07.2024. В России доля заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) моложе 30 лет в структуре выданных в январе-мае 2024 года микрозаймов составила 41,7%. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 4,5 процентного пункта (п. п.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В то же время снизились доли всех остальных возрастных групп заемщиков в структуре выданных микрозаймов. Так, доля заемщиков старше 50 лет за год сократилась на 3,3 п. п. (до 10,8%), от 30 до 40 лет — на 0,6 п. п. (до 33,3%), от 40 до 50 лет — на 0,6 п. п. (до 14,3%). При этом самой массовой категорией заемщиков МФО остаются граждане моложе 30 лет (41,7%), а наименьшей — люди старше 50 лет (10,8%). По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, попытки регулятора остудить кредитный рынок привели к ужесточению политики кредиторов, из-за чего доступ к банковским кредитам для молодежи оказался во многом ограничен. Он отмечает, что в подобных случаях МФО органично замещают банки.

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