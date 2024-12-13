В октябре в РФ на 26,4% сократилась доля заемщиков моложе 30 лет в сегменте потребительских кредитов

УрБК, Москва, 13.12.2024. В России в октябре текущего года на 26,4% сократилась доля заемщиков моложе 30 лет в сегменте потребительских кредитов. В сравнении с предыдущим месяцем показатель уменьшился на 6,9 процентных пунктов (п.п.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно подсчетам аналитиков, самой малочисленной группой остаются заемщики старше 50 лет — 14,4%, а самой большой считаются россияне в возрасте от 30 лет до 40 лет. Однако, доли остальных возрастных групп заемщиков в структуре выданных потребительских займов выросли. В частности, в группе от 40 до 50 лет — на 3,5 п.п., до 23,1%, старше 50 лет — на 1,9 п.п., до 14,4% и от 30 до 40 лет — на 1,5 п.п., до 36,1%. «Меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования, включая ограничения в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН), привели к снижению аппетита к риску со стороны банков, которые сейчас стараются выдавать новые потребкредиты заемщикам «хорошего кредитного качества», — отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

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