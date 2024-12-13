В октябре в РФ на 26,4% сократилась доля заемщиков моложе 30 лет в сегменте потребительских кредитов

УрБК, Москва, 28.08.2024. В России в июле 2024 года доля ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет составила 40% в ...06.08.2024 Доля ипотечных заемщиков от 50 до 60 лет в РФ во II квартале достигла 10%
УрБК, Москва, 06.08.2024. В России в структуре выданных ипотечных кредитов во II квартале 2024 года по сравнению с ...11.07.2024 В РФ доля заемщиков МФО моложе 30 лет в январе-мае превысила 40%
УрБК, Москва, 11.07.2024. В России доля заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) моложе 30 лет в структуре выданных ...29.02.2024 Доля ипотечных заемщиков от 40 до 50 лет в РФ за год выросла на 2,6 процентного пункта
УрБК, Москва, 29.02.2024. В России в структуре выданных ипотечных кредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом ...13.12.2023 Доля заемщиков 40-50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 2,8 процентного пункта
УрБК, Москва, 13.12.2023. В январе-октябре 2023 года доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных ...