В Свердловской области на одного заемщика в среднем приходится 2,3 розничного кредита

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В Свердловской области по состоянию на 1 апреля 2023 года на одного заемщика в среднем пришлось 2,3 розничного кредита. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель не изменился. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом наибольшее среднее количество розничных кредитов на одного заемщика в регионах РФ за указанный период было отмечено в ХМАО (2,5 кредита). Наименьшее — в Чеченской Республике и Ингушетии (по 1,6 кредита), а также в республиках Крым и Дагестан (по 1,7 кредита).



Согласно исследованию, наибольший рост среднего количества кредитов на одного заемщика (+0,2 ед.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продемонстрировали Севастополь, Республика Крым и Ненецкий АО.