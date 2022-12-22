УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:45

На Южном Урале на одного заемщика приходится 2,2 розничного кредита

УрБК, Челябинск, 19.01.2023. В Челябинской области в декабре 2022 года на одного заемщика пришлось 2,2 розничного кредита. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель не изменился. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом наибольшее среднее количество розничных кредитов на одного заемщика в регионах РФ в декабре 2022 года было отмечено в ХМАО (2,4 кредита). Наименьшее — в Чеченской Республике, республиках Крым и Ингушетия, Севастополе (по 1,6 кредита).

В целом по стране в декабре 2022 года среднее количество действующих кредитов у заемщиков составило 2,3 единицы, незначительно увеличившись за прошедший год — на 0,1 ед.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, незначительная динамика среднего показателя числа кредитов на одного заемщика говорит о том, что внешняя ситуация не оказала существенного влияния на рынок розничного кредитования.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.12.2022 Значение ПКР заемщиков по автокредитам на Южном Урале в 2022 году составило 549 баллов

УрБК, Челябинск, 22.12.2022. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков ...

08.07.2022 На Южном Урале среднее значение ПКР заемщиков с действующими кредитами в июне составило 428 баллов

УрБК, Челябинск, 08.07.2022. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков с действующими ...

20.10.2021 Среднее значение ПКР заемщика банка в Свердловской области в августе составило 652 балла

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика банка в Свердловской ...

22.01.2020 Число выданных потребительских кредитов в Челябинской области за 2019 год выросло на 3,7%

УрБК, Челябинск, 22.01.2020. В Челябинской области в 2019 году было выдано 550 тыс. 193 потребительских кредита, что на ...

15.12.2016 НБКИ: Свердловская область стала шестой по росту среднего размера розничного кредита

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2016. Свердловская область заняла шестое место среди регионов с наибольшим ростом среднего ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (304)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18