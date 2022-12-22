На Южном Урале на одного заемщика приходится 2,2 розничного кредита

УрБК, Челябинск, 19.01.2023. В Челябинской области в декабре 2022 года на одного заемщика пришлось 2,2 розничного кредита. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель не изменился. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом наибольшее среднее количество розничных кредитов на одного заемщика в регионах РФ в декабре 2022 года было отмечено в ХМАО (2,4 кредита). Наименьшее — в Чеченской Республике, республиках Крым и Ингушетия, Севастополе (по 1,6 кредита).



В целом по стране в декабре 2022 года среднее количество действующих кредитов у заемщиков составило 2,3 единицы, незначительно увеличившись за прошедший год — на 0,1 ед.



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, незначительная динамика среднего показателя числа кредитов на одного заемщика говорит о том, что внешняя ситуация не оказала существенного влияния на рынок розничного кредитования.