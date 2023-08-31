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Вчера, 09:59

На Южном Урале на одного заемщика в среднем приходится 2,3 розничного кредита

УрБК, Челябинск, 01.09.2023. В Челябинской области по состоянию на 1 августа 2023 года на одного заемщика в среднем пришлось 2,3 розничного кредита. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель не изменился. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом наибольшее среднее количество розничных кредитов на одного заемщика в регионах РФ за указанный период было отмечено в ХМАО, Тюменской и Кемеровской областях (по 2,5 кредита).

Также наибольшее количество кредитов на одного заемщика приходится на возрастной диапазон граждан от 25 до 30 лет — 2,7 кредита. Наименьшее — старше 65 лет (1,8 кредита).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в некоторых возрастных группах «молодых» граждан отмечается повышенная кредитная активность. При этом он отмечает, что говорить о серьезных проблемах здесь преждевременно, но в будущем у граждан с большим числом необеспеченных кредитов могут возникнуть сложности как при их обслуживании, так и при получении в будущем ипотеки или автокредитов.
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