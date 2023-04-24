На Южном Урале на одного заемщика в среднем приходится 2,3 розничного кредита

УрБК, Челябинск, 24.04.2023. В Челябинской области по состоянию на 1 апреля 2023 года на одного заемщика в среднем пришлось 2,3 розничного кредита. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель не изменился. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом наибольшее среднее количество розничных кредитов на одного заемщика в регионах РФ за указанный период было отмечено в ХМАО (2,5 кредита). Наименьшее — в Чеченской Республике и Ингушетии (по 1,6 кредита), а также в республиках Крым и Дагестан (по 1,7 кредита).



Также наибольшее количество кредитов на одного заемщика приходится на возрастной диапазон граждан от 25 до 30 лет — 2,6 кредита. Наименьшее — старше 65 лет (1,8 кредита).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, динамика среднего показателя количества кредитов на одного заемщика по-прежнему незначительна. Он считает, что это говорит о том, что внешняя ситуация и общая неопределенность не оказали значительного влияния на рынок розничного кредитования.