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В Свердловской области на одного заемщика приходится 2,2 розничного кредита

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Свердловской области в декабре 2022 года на одного заемщика пришлось 2,2 розничного кредита. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель не изменился. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом наибольшее среднее количество розничных кредитов на одного заемщика в регионах РФ в декабре 2022 года было отмечено в ХМАО (2,4 кредита). Наименьшее — в Чеченской Республике, республиках Крым и Ингушетия, Севастополе (по 1,6 кредита).

Согласно исследованию, рост среднего количества кредитов на одного заемщика (+0,1 ед.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в декабре 2022 года продемонстрировали 19 российских регионов, в том числе Московская и Ленинградская области, Красноярский и Ставропольский края, ХМАО и ЯНАО.

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