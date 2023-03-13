Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в феврале потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Свердловской области составил 312 тыс. 555 руб., что на 22,5% больше показателя предыдущего месяца этого года (255 тыс. 048 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 5-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Выше него в списке по размеру выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (519,2 тыс. руб.), Московская область (396,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (380,4 тыс. руб.) и ХМАО (374 тыс. руб.).
Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц средний размер выданных потребкредитов вырос в Тульской (на 30,3%), Омской (на 24,9%), Саратовской (на 23,8%), Свердловской (на 22,5%) и Волгоградской (на 20,8%) областях.
В целом по стране средний размер выданных в феврале потребительских кредитов составил 294,2 тыс. руб., что на 16% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (253,7 тыс. руб.).
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