ЦБ предложил установить период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн рублей

УрБК, Москва, 02.02.2024. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к депутатам Госдумы с просьбой ...16.11.2023 Количество ипотечных кредитов у россиян увеличилось на 32% за год
УрБК, Москва, 16.11.2023. За 12 месяцев ипотечный портфель россиян вырос на 32%, заявила руководитель Центрального ...05.09.2023 Самозащита самоограничением
Почти треть екатеринбуржцев согласна установить самозапрет на получение кредитов ...04.09.2023 SuperJob: 30% екатеринбуржцев хотят установить самозапрет на выдачу кредитов
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге 30% опрошенных жителей хотели бы установить самозапрет на выдачу ...13.12.2013 Госдума рассмотрит в третьем чтении проект закона о потребительском кредите
УрБК, Москва, 13.12.2013. Госдума РФ на пленарном заседании в пятницу, 13 декабря, рассмотрит в третьем чтении проект ...