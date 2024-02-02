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ЦБ предложил установить период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн рублей

УрБК, Москва, 14.02.2024. Банк России предложил установить период охлаждения при выдаче кредитов на сумму от 1 млн руб. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

«Мы предлагаем установить период охлаждения по крупным кредитам, примерно с миллиона рублей, должен быть период до двух дней — от одобрения кредита до его выдачи. Это связано с тем, что у банков есть барьеры по борьбе с мошенниками в сфере банковских переводов, они настроены. Но вот когда человек берет кредит, чтобы отдать мошенникам, иногда очень крупную сумму, тут у нас механизмов нет», — заявила Э. Набиуллина.

Напомним, что по итогам 2023 года мошенники похитили у россиян около 15,8 млрд руб. Они провели 1,17 млн успешных операций по краже средств.

Ранее стало известно, что Национальный совет финансового рынка направил в Госдуму письмо с просьбой убрать из готовящихся ко второму чтению поправок к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» положения о возможности для граждан подавать заявление на самозапрет получения кредита через банки и МФО». Банкиры опасаются увеличения своих затрат на развитие соответствующей инфраструктуры и рисков злоупотреблений со стороны своих сотрудников.
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