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Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ с наибольшими заявками на получение автокредита с начала 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ с наибольшими заявками на получение автокредита с начала 2024 года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Так, в январе-сентябре жители Среднего Урала подали 331,3 тыс. заявок на получение автозаймов. Доля одобренных (Approval Rate) составила 18,3%, а доля взятых автокредитов (Take Rate) зафиксирована на уровне 60,5%.

С таким показателем Свердловская область заняла 7-е место среди 50 регионов России. На первом месте оказалась Республика Татарстан (520,6 тыс. заявок, с одобрением в 25,2% и 44,4% взятых кредитов), далее следует Краснодарский край (507 тыс. заявок, с одобрением в 17,1% и 60,4% взятых кредитов), Московская область (492,9 тыс. заявок, с одобрением в 17,7% и 78,1% взятых кредитов), Москва (487,5 тыс. заявок, с одобрением в 19,3% и 74,3% взятых кредитов). Замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан с 417,8 тыс. заявок, из которых было одобрено 19,6%, а доля взятых кредитов составила 58%.

Всего за первые 9 месяцев 2024 года граждане РФ подали 10,1 млн заявок на получение автокредита, из которых было одобрено 18% заявок. В свою очередь, только 68,9% одобренных заявок реализовались в полученные автокредиты.

В НБКИ отмечают, что доля одобренных заявок (Approval Rate) рассчитывается как отношение количества одобренных заявок к количеству всех заявок. Доля взятия автокредита (Take Rate) рассчитывается как отношение количества заявок с признаком выдачи кредита к количеству одобренных заявок.
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