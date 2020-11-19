Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ с наибольшими заявками на получение автокредита с начала 2024 года

УрБК, Челябинск, 19.11.2020. На 12 ноября жители Челябинской области подали 16 тыс. 346 заявок на оформление ипотечных ...05.11.2020 В Челябинской области одобрили более 10 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой
УрБК, Челябинск, 05.11.2020. На 29 октября жители Челябинской области подали 15 тыс. 517 заявок на оформление ипотечных ...10.09.2020 Свердловчане подали более 20 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. На 3 сентября жители Свердловской области подали 20 тыс. 336 заявок на оформление ...02.07.2020 Свердловчане подали почти 8 тыс. заявок на получение льготной ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2020. Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок ...05.06.2020 Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу выданных льготных ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2020. Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок ...