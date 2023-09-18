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Вчера, 18:01

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре автокредитов

УрБК, Челябинск, 18.10.2023. В Челябинской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 459 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 6,6% меньше уровня предыдущего месяца этого года (в августе — 2 тыс. 634 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. В верхней части списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (5,1 тыс. ед.), Московская область (4,5 тыс. ед.), Санкт-Петербург (3,8 тыс. ед.), Татарстан (3,6 тыс. ед.) и Краснодарский край (3,5 тыс. ед.).

В целом по стране в сентябре этого года выдали 78,2 тыс. автокредитов, что на 10,2% меньше показателя предыдущего месяца этого года (в августе — 87,1 тыс. ед.). В то же время относительного того же периода прошлого года число выданных автокредитов в сентябре, напротив, существенно выросло — на 46,9% (в сентябре 2022 года — 53,3 тыс. ед.). В НБКИ это объясняют радикальным падением выдачи автокредитов весной прошлого года с последующим ее восстановлением.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача автокредитов в стране снижается второй месяц подряд после непрерывного роста в феврале-июле. Он считает, что это говорит о некоторой стабилизации на рынке автокредитования.
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