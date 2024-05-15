Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов

УрБК, Челябинск, 19.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года выдали 4,42 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 9,3% больше уровня предыдущего месяца этого года (4,05 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (8,07 тыс. ед.), Московская область (7,96 тыс. ед.), Татарстан (7,14 тыс. ед.), Краснодарский край (6,11 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (6,02 тыс. ед.).



В целом по стране в мае этого года выдали 152,5 тыс. автокредитов, что на 10,4% больше уровня предыдущего месяца этого года (138,1 тыс. ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, высокие темпы выдачи автокредитов связаны с ожиданиями роста ставок в будущем, а значит, и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили.