Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе автокредитов

УрБК, Челябинск, 19.12.2023. В Челябинской области в ноябре 2023 года выдали 2 тыс. 208 кредитов на покупку новых и ...21.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 21.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 2 тыс. 466 кредитов на покупку новых и ...14.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в III квартале автокредитов
УрБК, Челябинск, 14.11.2023. В Челябинской области в III квартале 2023 года выдали 8 тыс. 027 кредитов на покупку новых ...18.09.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе автокредитов
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 641 кредит на покупку новых и ...18.07.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 118 кредитов на покупку новых и ...