Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе автокредитов

УрБК, Челябинск, 20.02.2024. В Челябинской области в январе 2024 года выдали 2,34 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 21,9% больше уровня того же месяца предыдущего года (1,92 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял восьмое место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (4,78 тыс. ед.), Московская область (4,28 тыс. ед.), Татарстан (3,39 тыс. ед.), Санкт-Петербург (3,24 тыс. ед.) и Краснодарский край (2,91 тыс. ед.).



В целом по стране в январе этого года выдали 71,1 тыс. автокредитов, что на 27,7% больше показателя того же месяца 2023 года (55,7 тыс. ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост выдачи автокредитов в минувшем январе по сравнению с началом прошлого года связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года и относительно невысокими темпами последовавшего восстановления.