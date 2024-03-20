Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте автокредитов

УрБК, Челябинск, 16.04.2024. В Челябинской области в марте 2024 года выдали 4 тыс. 453 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 32,7% больше уровня предыдущего месяца этого года (3 тыс. 356 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (9,3 тыс. ед.), Московская область (8,7 тыс. ед.), Татарстан (7,8 тыс. ед.), Краснодарский край (6,6 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (6,5 тыс. ед.).



В целом по стране в марте этого года выдали 154,5 тыс. автокредитов, что на 37,8% больше показателя февраля этого года (112,1 тыс. ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, на рекордный рост выдачи автокредитов в марте повлияло изменение с 1 апреля порядка начисления утилизационного сбора, а также всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов.