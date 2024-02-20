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Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале автокредитов

УрБК, Челябинск, 20.03.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года выдали 3 тыс. 157 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 20,1% больше уровня предыдущего месяца этого года (2 тыс. 629 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял восьмое место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (6,5 тыс. ед.), Московская область (5,9 тыс. ед.), Татарстан (5,3 тыс. ед.), Санкт-Петербург (4,8 тыс. ед.) и Краснодарский край (4,6 тыс. ед.).

В целом по стране в феврале этого года выдали 104,5 тыс. автокредитов, что на 29,1% больше показателя января этого года (80,9 тыс. ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, на рост выдачи автокредитов сейчас влияет несколько факторов. Одним из них является стремление граждан успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора.
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