Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале автокредитов

УрБК, Челябинск, 20.02.2024. В Челябинской области в январе 2024 года выдали 2,34 тыс. кредитов на покупку новых и ...19.12.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных за ноябрь автокредитов
УрБК, Челябинск, 19.12.2023. В Челябинской области в ноябре 2023 года выдали 2 тыс. 208 кредитов на покупку новых и ...21.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 21.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 2 тыс. 466 кредитов на покупку новых и ...18.09.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе автокредитов
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 641 кредит на покупку новых и ...29.03.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В Свердловской области в феврале выдали 1 тыс. 431 кредит на покупку новых и ...