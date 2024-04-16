Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле автокредитов

УрБК, Челябинск, 15.05.2024. В Челябинской области в апреле 2024 года выдали 4 тыс. 031 кредит на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 10,7% меньше уровня предыдущего месяца этого года (4 тыс. 515 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (7,5 тыс. ед.), Московская область (7,3 тыс. ед.), Татарстан (6,5 тыс. ед.), Краснодарский край (5,7 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (5,4 тыс. ед.).



В целом по стране в апреле этого года выдали 137,3 тыс. автокредитов, что на 12% меньше уровня предыдущего месяца этого года (156,1 тыс. ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после «рекордной» выдачи автокредитов в марте ее темпы в апреле несколько сократились. Он отмечает, что снижение выдачи объясняется опережающими автопродажами в марте в связи с ожиданием вступления в силу с 1 апреля изменения порядка начисления утилизационного сбора.