Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле автокредитов

УрБК, Челябинск, 16.04.2024. В Челябинской области в марте 2024 года выдали 4 тыс. 453 кредита на покупку новых и ...20.03.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале автокредитов
УрБК, Челябинск, 20.03.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года выдали 3 тыс. 157 кредитов на покупку новых и ...20.02.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе автокредитов
УрБК, Челябинск, 20.02.2024. В Челябинской области в январе 2024 года выдали 2,34 тыс. кредитов на покупку новых и ...18.09.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе автокредитов
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 641 кредит на покупку новых и ...21.06.2023 Число выданных в Свердловской области автокредитов за месяц снизилось на 7,2%
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области в мае 2023 года выдали 1 тыс. 840 кредитов на покупку новых и ...