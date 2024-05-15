Авторазворот в минус

Жителям Среднего Урала по итогам апреля 2024 года банки выдали 3 тыс. 842 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В марте этот показатель составлял 4 тыс. 307 единиц. То есть снижение произошло на 10,8%, и этот результат нельзя назвать неожиданным, так как по итогам прошлого месяца эксперты предсказывали подобный сценарий.
Март 2024 года действительно поставил рекорд по выдаче автокредитов как в целом по стране, так и в Свердловской области. По статистике Банка России, жители региона за весь I квартал приобрели 8,7 тыс. только новых автомобилей. И это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аналитики Уральского ГУ Банка России объяснили рост объемов продаж продолжившимся в марте увеличением автокредитования.
«Опираясь на данные о продажах автомобилей, можно сказать, что двукратный рост вызван, с одной стороны, эффектом низкой базы. С другой стороны, дилеры, чтобы избавиться от избыточных складских запасов, активно стимулировали продажи с помощью акций и скидок. При этом по мере привыкания населения к новым брендам продолжается реализация отложенного в предыдущие годы спроса. В этих условиях автокредитование продолжает расти, несмотря на увеличение процентных ставок», — рассказал
экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.
Однако все это происходило на фоне ожидания повышения с 1 апреля утилизационного сбора. Впоследствии Минпромторг РФ опубликовал
перечень автомобилей для его исчисления с указанием нижней границы их средней стоимости. В частности, средняя стоимость Hyundai Palisade составляет 3,3 млн руб., BMW X5 — 7,6 млн руб., Kia Soul — 1 млн руб., а Toyota Camry — 2,7 млн руб.
Одновременно автодилеры пытались сократить затоваренность своих складов и предлагали покупателям различные скидки. Однако в краткосрочной перспективе авторынок ожидаемо ждало охлаждение из-за снижения спроса после повышения цен на машины. Это и произошло по итогам апреля.
В целом по стране, согласно данным НБКИ, за этот месяц выдали 137,3 тыс. автокредитов, что на 12% меньше уровня предыдущего месяца этого года (156,1 тыс. ед.).
Средний Урал занял десятое место рейтинга среди 30 российских регионов по числу выданных автокредитов. На первой строчке этого списка оказалась Москва (7,5 тыс. ед.), на второй — Московская область (7,3 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (6,5 тыс. ед.), на четвертой — Краснодарский край (5,7 тыс. ед.), на пятой — Санкт-Петербург (5,4 тыс. ед.).
«После «рекордной» выдачи автокредитов в марте, ее темпы в апреле несколько сократились. Стоит отметить, что сокращение выдачи обусловлено, прежде всего, опережающими автопродажами в марте в связи с ожиданием вступления в силу с 1 апреля изменения порядка начисления утилизационного сбора. По мнению многих покупателей, это могло привести к росту цен на автомобили», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в сфере автокредитования в 2024 году произойдет умеренное замедление темпов роста до 20%, связанное в основном с реализацией потенциала отложенного спроса.
Однако рынок автокредитования может просесть и сильнее, так как в Госдуме вынашивают идею проводить индексацию
утилизационного сбора для всей колесной техники с 2024 по 2030 год включительно.
Согласно инициативе, к 2030 году утильсбор на легковые автомобили с двигателями объемом от одного до двух литров увеличится почти в четыре раза. В этом году утильсбор на машины с двигателями внутреннего сгорания предлагается повысить с 300,6 тыс. до 556,1 тыс. руб. В 2025 году ставка увеличится до 667,3 тыс. руб., а к 2030 году достигнет 1,17 млн руб.
УрБК будет следить за развитием событий.Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления