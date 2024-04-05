В I квартале 2024 года жители Среднего Урала приобрели 8,7 тыс. новых автомобилей

УрБК, Москва, 05.04.2024. Эксперты агентства «Автостат» обновили свой прогноз развития российского авторынка в 2024 ...03.04.2024 В марте 2024 года в России было продано 150 тыс. 640 новых автомобилей
УрБК, Москва, 03.04.2024. В марте 2024 года российский авторынок вырос на 102% относительно марта 2023 года. В этот ...04.05.2023 Продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти втрое
УрБК, Москва, 04.05.2023. За апрель 2023 года в России было продано 75,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% ...06.05.2019 В России продажи новых пикапов упали на 28%
УрБК, Москва, 06.05.2019. В I квартале в России реализовано 1 тыс. 983 новых пикапа, это на 28% меньше, чем за ...25.08.2017 Жители Свердловской области за январь-июль приобрели девять новых автомобилей Maserati
Объем рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам 7 месяцев 2017 года составил 242 экземпляра. Это в 9,3 раза ...