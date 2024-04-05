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В I квартале 2024 года жители Среднего Урала приобрели 8,7 тыс. новых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Жители Свердловской области в I квартале 2024 года приобрели 8,7 тыс. новых автомобилей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в докладе «Региональная экономика», опубликованном на сайте Банка России.

По мнению экспертов, рост объемов продаж произошел за счет продолжившегося в марте увеличения автокредитования.

«Опираясь на данные о продажах автомобилей, можно сказать, что двукратный рост вызван, с одной стороны, эффектом низкой базы. С другой стороны, дилеры, чтобы избавиться от избыточных складских запасов, активно стимулировали продажи с помощью акций и скидок. При этом по мере привыкания населения к новым брендам продолжается реализация отложенного в предыдущие годы спроса. В этих условиях автокредитование продолжает расти, несмотря на увеличение процентных ставок», — рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», среди приобретенных свердловчанами автомобилей есть как отечественные бренды, так и автомобили китайского производства.
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