В I квартале 2024 года жители Среднего Урала приобрели 8,7 тыс. новых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Жители Свердловской области в I квартале 2024 года приобрели 8,7 тыс. новых ...04.05.2023 Продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти втрое
УрБК, Москва, 04.05.2023. За апрель 2023 года в России было продано 75,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% ...25.08.2017 Жители Свердловской области за январь-июль приобрели девять новых автомобилей Maserati
Объем рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам 7 месяцев 2017 года составил 242 экземпляра. Это в 9,3 раза ...19.11.2010 С начала 2010 года российский рынок продаж легких коммерческих автомобилей вырос на 26,6%
УрБК, Москва, 19.11.2010. По итогам октября 2010 года продажи легких коммерческих автомобилей в России выросли на ...14.07.2009 Объем выдачи кредитов на покупку автомобилей в I половине 2009 года снизился на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года
УрБК, Москва, 14.07.2009. Главной причиной значительного падения российского авторынка в I половине 2009 года стало ...