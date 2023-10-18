Автокредиты начали торможение

В сентябре 2023 года на Среднем Урале было выдано 2 тыс. 203 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. В августе этот показатель составлял 2 тыс. 335 единиц. Таким образом, число займов на покупку машин снизилось на 5,7%. Одновременно с этим эксперты фиксируют уменьшение продаж как новых автомобилей, так машин с пробегом.По количеству выданных автокредитов, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Свердловская область заняла девятое место среди субъектов Российской Федерации. На первой строчке этого списка оказалась Москва (5,1 тыс. ед.), на второй — Московская область (4,5 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (3,8 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (3,6 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (3,5 тыс. ед.).При этом аналитики НБКИ фиксируют снижение выдачи автозаймов в первом месяце осени 2023 года практически во всех регионах. В целом по стране в сентябре было выдано 78,2 тыс. автокредитов, что на 10,2% меньше показателя предыдущего месяца этого года (в августе — 87,1 тыс. ед.).Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в целом в 2023 году число выданных автокредитов растет в связи возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также на фоне увеличения продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом.Тем не менее сентябрь текущего года показывает, что на рынке легковых автомобилей обозначилось снижение продаж. Так, согласно данным «Автостата», оборот в отчетном периоде составил 299 млрд руб. Это гораздо больше, чем годом ранее, когда этот показатель был на уровне 109 млрд руб. Однако по сравнению с августом 2023 года произошло снижение — тогда в стране было реализовано автомобилей на 304 млрд руб., что стало рекордом за период первых трех кварталов года.Похожая тенденция с торможением продаж ощущается и на рынке подержанных автомобилей. Если в сентябре 2023 года было реализовано 509,5 тыс. машин с пробегом, то по сравнению с августом этот показатель, по данным «Автостата», сократился на 8%.При этом за отчетный период доля иностранного автопрома на российском рынке выросла в два раза. В сентябре на долю импортных автомобилей пришлось 55% от общего объема продаж. А доля продаж иномарок локальной сборки за год снизилась практически в три раза. Так, если в первый месяц осени прошлого года они занимали 31% рынка, то теперь — 11%. Кроме того, заметно упала за год и доля рынка отечественного автопрома — с 41% до 34%.Заместитель генерального директора «АСМ-холдинга» Александр Ковригин считает, что дальнейший рост продаж будет зависеть от покупательной способности населения, роста цен на автомобили и некоторых других факторов. По его словам, при достаточном насыщении рынка к концу года продажи могут вырасти на 50% к результатам 2022 года.Впрочем, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) ранее отмечали, что к концу года цены на легковые автомобили могут вырасти до 30% из-за повышения утильсбора и серьезных колебаний курса рубля. Так, уже в сентябре на российском авторынке увеличились в цене модели девяти марок автомобилей.Соответственно, все эти факторы скажутся на объемах выдачи автокредитов, а при усилении инфляции граждане могут повременить с получением займов на покупку машин.Стоит отметить, что инфляция в Свердловской области ускорилась до 5,9% в сентябре 2023 года с 4,8% в августе. При этом в Уральском ГУ Банка России отметили, что в непродовольственном секторе на фоне высокой потребительской активности ускорился рост цен на подержанные иномарки.УрБК будет следить за развитием событий.