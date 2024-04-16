Авторекордный март

Март 2024 года дал рекордные показатели по росту выдачи автокредитов. Все это происходило на фоне ожидания повышения с 1 апреля утилизационного сбора. Одновременно автодилеры пытались сократить затоваренность своих складов и предлагали покупателям различные скидки. Однако в краткосрочной перспективе авторынок ждет охлаждение: спрос будет снижаться из-за повышения цен на машины.Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Свердловской области в марте 2024 года выдали 4 тыс. 256 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 33,8% больше уровня предыдущего месяца этого года, когда это показатель был зафиксирован на уровне 3 тыс. 180 единиц. С этим результатом Средний Урал занял девятое место рейтинга среди 30 российских регионов.На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (9,3 тыс. ед.), на второй — Московская область (8,7 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (7,8 тыс. ед.), на четвертой — Краснодарский край (6,6 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (6,5 тыс. ед.).Всего же в России в отчетном периоде рост выдачи автокредитов был зафиксирован на уровне 37,8% — 154,5 тыс. единиц в марте против 112,1 тыс. в феврале. В бюро отмечают, что это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за все время наблюдений за динамикой данного показателя.Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что причиной таких больших показателей рынка автокредитования стало, в частности, изменение с 1 апреля порядка начисления утилизационного сбора, которое, по мнению многих покупателей, могло привести к росту цен на автомобили.«Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов», — отметил Алексей Волков.Примечательно, что на этом фоне в марте 2024 года вторичный авторынок в России вырос всего на 0,9%. Продажи машин с пробегом, по данным агентства «Автостат», составили 502,1 тыс. штук.По итогам января-марта в РФ было продано 1,2 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 2,2% ниже, чем годом ранее.По данным НБКИ, доля выданных кредитов на новые автомобили растет почти постоянно с лета 2023 года. Так, только в феврале 2024 года количество таких кредитов достигло 80 тыс. ед., что составило 77,5% об общего числа выданных займов.Очевидно, что авторынок будет охлаждаться в дальнейшем. Так, аналитики Банка России придерживаются мнения, что начнется умеренный рост цен, чего ожидают и сами автодилеры. Об этом говорится в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».«Скидки и ожидавшееся с 1 апреля 2024 года повышение утилизационного сбора помогали автодилерам избавляться от избыточных запасов, сформированных в прошлом году. В ближайшее время дилеры ожидают умеренного роста цен из-за прогнозируемого охлаждения спроса», — говорится в документе.Согласно же прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в сфере автокредитования в этом году также произойдет умеренное замедление темпов роста до 20%, связанное в основном с реализацией потенциала отложенного спроса.УрБК будет следить за развитием событий.