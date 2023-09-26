От кредита до запчастей

Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

В июне-августе 2023 года в Екатеринбурге спрос на новые автомобили иностранных брендов вырос на 198,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом число выданных автокредитов за последний летний месяц снизилось на 2,5%, а средний размер займов на покупку машин вырос на 2%. При этом эксперты прогнозируют, что в ближайшее время в целом по стране легковые машины могут подорожать на 30%. А Банк России уже с августа начал отмечать подобную тенденцию.По данным исследования сервиса «Авито Авто», спрос на новые иномарки в столице Среднего Урала за два последних летних месяца вырос на 198,3%, а количество объявлений о продаже таких авто увеличилось на 190,7%. Средняя цена новой зарубежной машины на платформе в июне-августе этого года составила 2 млн 285 тыс. руб.Самыми популярными моделями, согласно исследованию, стали Jetour Dashing (на него пришлось 2,7% от общего спроса), Kia Sportage (2,6%), Toyota Camry и Hyundai Santa Fe (по 2,4%).При этом нельзя сказать, что у жителей региона пользуются спросом только азиатские иномарки. Так, по данным Уральского таможенного управления, физические лица ввезли с начала года 1,4 тыс. подержанных автомобилей и 1,1 тыс. новых машин. Среди них в топ-7 самых популярных моделей вошли Toyota, Hyundai, Kia, BMW, Mitsubishi, Lexus и Volkswagen.«91% транспортных средств были доставлены из государств-членов ЕАЭС. Основную массу (60%) автомобилей физические лица привозят из Казахстана. Второе место делят три страны: Армения, Киргизия и Беларусь», — пояснили в ведомстве.Тем не менее уже в августе Уральское ГУ Банка России зафиксировало, что жители Свердловской области стали активно покупать товары длительного пользования. Соответственно, на фоне ослабления рубля повышенный спрос привел к тому, что рост цен на легковые автомобили ускорился.В то же время, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе составил 1 млн 458 тыс. 456 руб. Это на 2% больше показателя предыдущего месяца этого года (1 млн 430 тыс. 390 руб.). Однако в отчетном периоде в регионе банки выдали на 2,5% меньше кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей — 2 тыс. 354 займа против 2 тыс. 414 в июле этого же года.«Выдача автокредитов непрерывно росла с февраля по июль текущего года, а небольшое снижение в августе, скорее всего, свидетельствует о некоторой ее стабилизации. В целом, в 2023 году число выданных автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования», — оценил ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.Однако к концу года ситуация может измениться. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) считают, что цены на легковые автомобили могут вырасти до 30% из-за повышения утильсбора и серьезных колебаний курса рубля.Эти факторы уже привели к подорожанию машин. Так, в сентябре на российском авторынке увеличились в цене модели девяти марок автомобилей. По данным «Автостата», компания Chery решила поднять прайс на 30-70 тыс. руб. на весь модельный ряд (плюс 1,1-2,1%), а у Geely подорожали на 35 тыс. руб. (плюс 0,7-0,9%) кроссовер Monjaro и купе-кроссовер Tugella.Однако автовладельцам, особенно тем, кто приобрел новые китайские машины, нужно быть готовыми к тому, что отечественный рынок автосервиса не до конца адаптировался к развороту на Азию.По словам участников рынка, количество авторизованных автосервисов увеличивается не так быстро, как растет число самих автомобилей из Поднебесной. И как результат появляется неудовлетворенный спрос, так как некоторые китайские модели еще «сырые» и ломаются достаточно часто.«Частично проблема решается за счет того, что многие китайские модели используют лицензионные двигатели и коробки европейских или японских брендов, которые у нас чинить умеют. Больше проблем с электроникой — она у китайцев собственная, и местами весьма оригинальная. Без специальных знаний чинить такое трудно», — отметил в разговоре с УрБК владелец автосервиса Никита Пятков.Что же касается цен на запчасти для китайских автомобилей, то, по его словам, с ними сегодня лучше, чем с другими иномарками, но, конечно, не так хорошо, как с «АвтоВАЗом». В целом найти и заказать можно все, а время прибытия заказа от недели до месяца — это терпимо.УрБК будет следить за развитием событий.