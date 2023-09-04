В Екатеринбурге спрос на новые иномарки за год вырос на 198%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Екатеринбурге спрос на новые автомобили иностранных брендов в июне-августе 2023 года вырос на 198,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».



В свою очередь, количество объявлений о продаже таких авто в уральской столице увеличилось на 190,7%.



Средняя цена новой иномарки на платформе в июне-августе этого года составила 2 млн 285 тыс. руб.



Согласно исследованию, летом этого года самыми востребованными моделями новых иномарок в городе стали Jetour Dashing (на его пришлось 2,7% от общего спроса), Kia Sportage (2,6%), Toyota Camry и Hyundai Santa Fe (по 2,4%).



По словам экспертов «Авито Авто», в целом по стране доля спроса на новые китайские авто летом составила 46,8%.