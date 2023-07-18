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Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе автокредитов

УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 641 кредит на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 1,1% больше уровня предыдущего месяца этого года (в июле — 2 тыс. 611 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (5,48 тыс. ед.), Московская область (4,85 тыс. ед.), Санкт-Петербург (4,15 тыс. ед.), Татарстан (3,92 тыс. ед.) и Краснодарский край (3,79 тыс. ед.).

В целом по стране в августе этого года выдали 86,4 тыс. автокредитов, что на 2% меньше показателя предыдущего месяца этого года (в июле — 88,1 тыс. ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача автокредитов непрерывно росла с февраля по июль текущего года, а небольшое снижение в августе, по его мнению, говорит о некоторой ее стабилизации.
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