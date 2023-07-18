Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе автокредитов

В Свердловской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 354 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...18.07.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 118 кредитов на покупку новых и ...21.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов
УрБК, Челябинск, 21.06.2023. В Челябинской области в мае 2023 года выдали 2 тыс. 127 кредитов на покупку новых и ...21.06.2023 Число выданных в Свердловской области автокредитов за месяц снизилось на 7,2%
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области в мае 2023 года выдали 1 тыс. 840 кредитов на покупку новых и ...29.03.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В Свердловской области в феврале выдали 1 тыс. 431 кредит на покупку новых и ...