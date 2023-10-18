Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре автокредитов

УрБК, Челябинск, 21.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 2 тыс. 466 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 5,9% меньше уровня предыдущего месяца (2 тыс. 620 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. На первых строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (5,2 тыс. ед.), Московская область (4,5 тыс. ед.), Санкт-Петербург (4 тыс. ед.), Татарстан (3,8 тыс. ед.) и Краснодарский край (3,5 тыс. ед.).



В целом по стране в октябре этого года выдали 79,4 тыс. автокредитов, что на 4,2% меньше показателя сентября этого года (82,9 тыс. ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача автокредитов снижается третий месяц подряд после непрерывного роста в первой половине текущего года. Он считает, что это говорит о некоторой стабилизации на рынке автокредитования.