Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре автокредитов

УрБК, Челябинск, 18.10.2023. В Челябинской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 459 кредитов на покупку новых и ...18.09.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе автокредитов
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 641 кредит на покупку новых и ...21.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов
УрБК, Челябинск, 21.06.2023. В Челябинской области в мае 2023 года выдали 2 тыс. 127 кредитов на покупку новых и ...21.06.2023 Число выданных в Свердловской области автокредитов за месяц снизилось на 7,2%
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области в мае 2023 года выдали 1 тыс. 840 кредитов на покупку новых и ...17.11.2022 На Южном Урале в октябре выдали 1,57 тыс. автокредитов
УрБК, Челябинск, 17.11.2022. В Челябинской области в октябре 2022 года выдали 1 тыс. 570 кредитов на покупку новых и ...