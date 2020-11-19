Доля одобренных заявок на получение автокредита на Южном Урале в январе-сентябре 2024 года составила 19,2%

Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ с наибольшими заявками на получение автокредита с начала 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ с наибольшими заявками на получение ...