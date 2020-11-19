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Вчера, 15:42

Доля одобренных заявок на получение автокредита на Южном Урале в январе-сентябре 2024 года составила 19,2%

УрБК, Челябинск, 08.10.2024. Доля одобренных заявок (Approval Rate) на получение автокредита на Южном Урале в январе-сентябре 2024 года составила 19,2%. В целом, жители региона подали в отчетном периоде 328,7 тыс. заявок на оформление этого вида займов, однако доля их взятия (Take Rate) была зафиксирована на уровне 59%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Челябинская область заняла 8-ю позицию в топ-50 регионов России.

В свою очередь, самая высокая доля одобренных заявок на автокредит в январе-сентябре 2024 года (среди 50 регионов-лидеров с наибольшим количеством заявок на автокредит) была отмечена в Республике Татарстан (25,2%), Чувашской Республике (24,6%), Кировской области (22,3%), Удмуртской Республике (22,0%) и Нижегородской области (21,8%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 19,3% и 21,7% соответственно.

Всего за первые 9 месяцев 2024 года граждане РФ подали 10,1 млн заявок на получение автокредита, из которых было одобрено 18% заявок. В свою очередь, только 68,9% одобренных заявок реализовались в полученные автокредиты.

В НБКИ отмечают, что доля одобренных заявок (Approval Rate) рассчитывается как отношение количества одобренных заявок к количеству всех заявок. Доля взятия автокредита (Take Rate) рассчитывается как отношение количества заявок с признаком выдачи кредита к количеству одобренных заявок.
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