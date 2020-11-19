Доля одобренных заявок на получение автокредита на Южном Урале в январе-сентябре 2024 года составила 19,2%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ с наибольшими заявками на получение ...19.11.2020 Число одобренных российскими банками заявок на кредитные карты сократилось на треть
Число одобренных заявок россиян на выдачу кредитных карт с января по август 2020 года сократилось на треть по сравнению ...19.11.2020 Число одобренных российскими банками заявок на кредитные карты сократилось на треть
УрБК, Москва, 19.11.2020. Число одобренных заявок россиян на выдачу кредитных карт с января по август 2020 года ...15.01.2020 В 2019 году доля одобренных заявок на кредиты в Челябинской области сократилась на 3,5 процентного пункта
УрБК, Челябинск, 15.01.2020. В 2019 году количество одобренных заявок на кредиты в Челябинской области сократилось на ...15.01.2020 В 2019 году доля одобренных заявок на кредиты в Свердловской области сократилась на 3,3 процентного пункта
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. В 2019 году количество одобренных заявок на кредиты в Свердловской области сократилось ...