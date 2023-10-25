Южный Урал занял двадцатое место по размеру среднего выданного автокредита

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн 450 тыс. руб. Это на 1,6% меньше ...24.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн ...22.09.2023 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в августе составил 1,4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.09.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе составил 1 млн 375 ...23.08.2023 В Свердловской области средний размер автокредита за месяц вырос на 11,5%
По итогам июля 2023 года средняя сумма автокредита в Свердловской области составила 1 млн 411 тыс. руб. Это на 11,5% ...23.08.2023 В Свердловской области средний размер автокредита за месяц вырос на 11,5%
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. По итогам июля 2023 года средняя сумма автокредита в Свердловской области составила 1 ...