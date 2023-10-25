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25.10.2023

Южный Урал занял двадцатое место по размеру среднего выданного автокредита

УрБК, Челябинск, 25.10.2023. Средний размер автокредитов, выданных в сентябре 2023 года, в Челябинской области вырос на 1,3%, до 1,4 млн руб., по сравнению с прошлым месяцем (1,38 млн руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, в целом по России средний размер автокредита почти не изменился и составил 1,5 млн руб. по отношению к августу (минус 0,1%). Сильнее всего за месяц показатель вырос в Ростовской (на 10,5%) и Волгоградской (на 3%) областях, Удмуртской (на 2,7%) и Чувашской (на 2,6%) республиках, а также в Новосибирской области (на 2,5 %).

«Средний чек автокредита непрерывно рос в этом году, а в августе было зафиксировано рекордное за все время наблюдений значение данного показателя. Вместе с тем в сентябре средний чек кредита на покупку автомобиля практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, что может свидетельствовать о его определенной стабилизации. При этом вплоть до осени увеличению среднего размера автокредита в этом году во многом способствовал рост продаж новых автомобилей из дружественных стран», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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