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24.10.2023

В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн 450 тыс. руб. Это на 1,6% меньше того же показателя предыдущего месяца этого года (1 млн 470 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Таким образом, Средний Урал занял 14-ю строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. Лидерами по размеру выданных автокредитов традиционно стали Москва (2,1 млн руб.), Московская область (1,79 млн руб.), Санкт-Петербург (1,78 млн руб.), Ленинградская область (1,66 млн руб.) и ХМАО (1,61 млн руб.).

Согласно исследованию НБКИ, больше всего за месяц вырос размер выданных автокредитов в Ростовской (на 10,5%) и Волгоградской (на 3%) областях, Удмуртской (на 2,7%) и Чувашской (на 2,6%) республиках, а также в Новосибирской области (на 2,5%).

В целом по стране средний размер выданных в августе автокредитов составил 1,5 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем он практически не изменился (минус 0,1% к августу).
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