В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале 2024 года составил 1,48 млн руб. Это на 3% больше показателя предыдущего месяца этого года (1,44 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял девятую строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (2 млн руб.), Московская область (1,8 млн руб.), Санкт-Петербург (1,78 млн руб.), Новосибирская область (1,66 млн руб.) и ХМАО (1,65 млн руб.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц вырос размер выданных автокредитов в Новосибирской (на 6,1%) и Ульяновской (на 4,6%) областях, Санкт-Петербурге (на 4,4%), Омской (на 4,2%) и Ростовской (на 4,2%) областях.



В целом по стране средний размер выданных в феврале автокредитов составил 1,5 млн руб., увеличившись за месяц на 1,3% (в январе — 1,48 млн руб.).