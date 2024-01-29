В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в декабре составил 1,51 млн ...23.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн руб. Это на 6,8% больше ...23.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн ...24.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 1,6%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн 450 тыс. руб. Это на 1,6% меньше ...24.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн ...