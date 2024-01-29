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29.01.2024

Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в декабре составил 1,51 млн руб. Это на 0,1% больше показателя предыдущего месяца этого года (1,51 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-ю строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (1,94 млн руб.), Московская область (1,78 млн руб.), Санкт-Петербург (1,73 млн руб.), Ленинградская область (1,65 млн руб.) и Краснодарский край (1,63 млн руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизился размер выданных автокредитов в ХМАО (на 5,2%), Красноярском крае (на 4%), Москве (на 4%), Саратовской области (на 3,9%) и Чувашской Республике (на 3,2%).

В целом по стране средний размер выданных в декабре автокредитов составил 1,51 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель не изменился.
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