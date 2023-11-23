В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в ноябре составил 1,51 млн руб. Это на 2,6% меньше показателя предыдущего месяца этого года (1,55 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-ю строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (2,03 млн руб.), Московская область (1,82 млн руб.), Санкт-Петербург (1,77 млн руб.), Краснодарский край (1,64 млн руб.) и ХМАО (1,63 млн руб.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизился размер выданных автокредитов в Алтайском крае (на 10,3%), Чувашской Республике (на 8,2%), Самарской (на 8,1%), Нижегородской (на 6,8%) и Оренбургской (на 6,6%) областях.



В целом по стране средний размер выданных в ноябре автокредитов составил 1,51 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился на 3,5% (в октябре — 1,56 млн руб.).