В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн 450 тыс. руб. Это на 1,6% меньше ...24.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн ...21.09.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 2%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе составил 1 млн ...25.04.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 5,4%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в марте составил 1 млн 206 тыс. 322 руб. Это на 5,4% ...31.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале составил 1 млн ...