В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн ...24.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 1,6%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн 450 тыс. руб. Это на 1,6% меньше ...24.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн ...21.09.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 2%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе составил 1 млн ...31.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале составил 1 млн ...