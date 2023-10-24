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Сегодня, 17:55

В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн руб. Это на 6,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (1,43 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 12-ю строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (2,04 млн руб.), Московская область (1,85 млн руб.), Санкт-Петербург (1,83 млн руб.), Краснодарский край (1,69 млн руб.) и ХМАО (1,68 млн руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц вырос размер выданных автокредитов в Ростовской области (на 13,6%), Алтайском крае (на 9,9%), Нижегородской области (на 9,4%), Краснодарском крае (на 6,9%) и Свердловской области (на 6,8%).

В целом по стране средний размер выданных в октябре автокредитов составил 1,56 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 4,5% (в сентябре — 1,49 млн руб.).
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