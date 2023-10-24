В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре составил 1 млн ...21.09.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 2%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе составил 1 млн ...25.05.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле составил 1 млн 199 ...25.04.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 5,4%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в марте составил 1 млн 206 тыс. 322 руб. Это на 5,4% ...29.11.2022 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 5,7%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре 2022 года составил 999 тыс. 256 руб. Это на 5,7% ...