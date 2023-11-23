В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил 1,46 млн руб. Это на 31,7% больше показателя того же месяца предыдущего года (1,11 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 11-ю строчку в рейтинге среди 30 регионов РФ. Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (1,99 млн руб.), Московская область (1,8 млн руб.), Санкт-Петербург (1,71 млн руб.), ХМАО (1,66 млн руб.) и Ленинградская область (1,65 млн руб.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц вырос размер выданных автокредитов в Челябинской (на 40,3%) и Волгоградской (на 34%) областях, Пермском крае (на 33,7%), Татарстане (на 33,6%) и Удмуртской Республике (на 33,5%).



В целом по стране средний размер выданных в январе автокредитов составил 1,49 млн руб., увеличившись за год на 26,1% (в январе 2023 года — 1,18 млн руб.).