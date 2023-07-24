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Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 2%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в августе составил 1 млн 458 тыс. 456 руб. Это на 2% больше показателя предыдущего месяца этого года (1 млн 430 тыс. 390 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 11-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,99 млн руб.), Московская область (1,81 млн руб.), Санкт-Петербург (1,78 млн руб.), ХМАО (1,67 млн руб.) и Ленинградская область (1,66 млн руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц вырос размер выданных автокредитов в Омской области (на 8,5%), ХМАО (на 7,4%), Иркутской области (на 7,3%), Пермском крае (на 6,4%) и Удмуртской Республике (на 6,3%).

В целом по стране средний размер выданных в августе автокредитов составил 1,49 млн руб., что на 2,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,45 млн руб.). Отмечается, что этот показатель растет уже семь месяцев подряд.
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