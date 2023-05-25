Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в мае составил 1 млн 249 тыс. 571 руб. Это на 3% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 213 тыс. 331 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 18-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,88 млн руб.), Московская область (1,68 млн руб.), Санкт-Петербург (1,64 млн руб.), Ленинградская область (1,5 млн руб.) и ХМАО (1,46 млн руб.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц вырос размер выданных автокредитов в Вологодской области (на 16,7%), Татарстане (на 9%), Саратовской области (на 7,8%), Удмуртской Республике (на 7,2%) и Ставропольском крае (на 6,6%).



В целом по стране средний размер выданных в мае автокредитов составил 1,34 млн руб., что на 2,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,32 млн руб.). Отмечается, что этот показатель растет уже четвертый месяц подряд и является наивысшим с начала 2022 года.