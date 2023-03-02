УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:02

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале составил 1 млн 143 тыс. 832 руб. Это на 3,4% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 106 тыс. 652 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 14-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,77 млн руб.), Московская область (1,58 млн руб.), Санкт-Петербург (1,5 млн руб.), Ленинградская область (1,4 млн руб.) и ХМАО (1,3 млн руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц вырос размер выданных автокредитов в Ставропольском крае (на 11,4%), Белгородской (на 10,4%) и Оренбургской (на 7,3%) областях, Татарстане (на 6,1%) и Самарской области (на 5,4%).

В целом по стране средний размер выданных в феврале автокредитов составил 1,22 млн руб., что на 3,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,18 млн руб.).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 тыс. 208 руб. Это на 7,4% ...

02.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 ...

29.11.2022 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 5,7%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре 2022 года составил 999 тыс. 256 руб. Это на 5,7% ...

29.11.2022 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 5,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре 2022 года ...

21.10.2022 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре 2022 года ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (746)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18