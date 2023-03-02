Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале составил 1 млн 143 тыс. 832 руб. Это на 3,4% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 106 тыс. 652 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 14-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,77 млн руб.), Московская область (1,58 млн руб.), Санкт-Петербург (1,5 млн руб.), Ленинградская область (1,4 млн руб.) и ХМАО (1,3 млн руб.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц вырос размер выданных автокредитов в Ставропольском крае (на 11,4%), Белгородской (на 10,4%) и Оренбургской (на 7,3%) областях, Татарстане (на 6,1%) и Самарской области (на 5,4%).



В целом по стране средний размер выданных в феврале автокредитов составил 1,22 млн руб., что на 3,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,18 млн руб.).