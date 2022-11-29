Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 тыс. 208 руб. Это на 7,4% меньше, чем в декабре прошлого года (1 млн 195 тыс. 120 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 16-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,69 млн руб.), Московская область (1,55 млн руб.), Санкт-Петербург (1,44 млн руб.), Ленинградская область (1,34 млн руб.) и ХМАО (1,32 млн руб.).
Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизился размер выданных автокредитов в Самарской (на 14,6%), Волгоградской (на 13,2%) и Оренбургской (на 11,5%) областях, а также в Татарстане (на 11,2%) и Белгородской области (на 10,4%).
В целом по стране средний размер выданных в январе автокредитов составил 1,18 млн руб., что на 5,6% меньше по сравнению с декабрем прошлого года (1,25 млн руб.).
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре 2022 года составил 999 тыс. 256 руб. Это на 5,7% ...29.11.2022 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре 2022 года ...21.10.2022 На Южном Урале средний размер выданных в сентябре автокредитов составил 996,7 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 21.10.2022. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в сентябре 2022 года составил ...21.10.2022 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в сентябре 2022 года ...02.08.2021 Средний размер автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2021. В Свердловской области средний размер выданных в июне этого года автокредитов составил ...