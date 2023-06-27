Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за год вырос на 8,4%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в мае составил 1 млн 249 тыс. 571 руб. Это на 3% больше, ...27.06.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в мае составил 1 млн 249 ...25.05.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле составил 1 млн 199 ...31.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц вырос на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале составил 1 млн ...02.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 тыс. 208 руб. Это на 7,4% ...