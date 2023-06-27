Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за год вырос на 8,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в июне составил 1 млн 263 тыс. 870 руб. Это на 8,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1 млн 165 тыс. 491 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 16-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,89 млн руб.), Московская область (1,64 млн руб.), Санкт-Петербург (1,62 млн руб.), Ленинградская область (1,51 млн руб.) и ХМАО (1,44 млн руб.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за год вырос размер выданных автокредитов в Удмуртской Республике (на 26%), Вологодской области (на 23,8%), Татарстане (на 23,7%), Башкортостане (на 23,7%) и Оренбургской области (на 18,6%).



В целом по стране средний размер выданных в июне автокредитов составил 1,35 млн руб., что на 11,3% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года (1,21 млн руб.).