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Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле составил 1 млн 199 тыс. 377 руб. Это на 1,2% меньше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 213 тыс. 645 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 18-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,86 млн руб.), Московская область (1,62 млн руб.), Санкт-Петербург (1,59 млн руб.), Ленинградская область (1,45 млн руб.) и ХМАО (1,41 млн руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц вырос размер выданных автокредитов в Чувашской Республике (на 10,5%), Пермском крае (на 6,8%), Удмуртской Республике (на 5,8%), Башкортостане (на 5,4%), а также в Воронежской области (на 5%).

В целом по стране средний размер выданных в апреле автокредитов составил 1,31 млн руб., что на 2% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,28 млн руб.).

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