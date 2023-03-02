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02.03.2023

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 тыс. 208 руб. Это на 7,4% меньше, чем в декабре прошлого года (1 млн 195 тыс. 120 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 16-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,69 млн руб.), Московская область (1,55 млн руб.), Санкт-Петербург (1,44 млн руб.), Ленинградская область (1,34 млн руб.) и ХМАО (1,32 млн руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизился размер выданных автокредитов в Самарской (на 14,6%), Волгоградской (на 13,2%) и Оренбургской (на 11,5%) областях, а также в Татарстане (на 11,2%) и Белгородской области (на 10,4%).

В целом по стране средний размер выданных в январе автокредитов составил 1,18 млн руб., что на 5,6% меньше по сравнению с декабрем прошлого года (1,25 млн руб.).

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