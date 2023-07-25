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Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в августе составил 1,4 млн рублей

УрБК, Челябинск, 22.09.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе составил 1 млн 375 тыс. 562 руб. Это на 1,9% больше показателя предыдущего месяца этого года (1 млн 349 тыс. 342 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 21-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (1,99 млн руб.), на второй — Московская область (1,81 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,78 млн руб.), на четвертой — ХМАО (1,67 млн руб.). Замыкает топ-5 Ленинградская область (1,66 млн руб.).

В целом по стране средний размер выданных в августе автокредитов составил 1,49 млн руб., что на 2,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,45 млн руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний чек кредита на покупку автомобиля непрерывно растет с февраля 2023 года, а в августе было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя.
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