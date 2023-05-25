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На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в мае составил 1,23 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.06.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в мае составил 1 млн 229 тыс. 814 руб. Это на 3,9% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 183 тыс. 736 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 20-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (1,88 млн руб.), на второй — Московская область (1,68 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,64 млн руб.), на четвертой — Ленинградская область (1,5 млн руб.). Замыкает топ-5 ХМАО (1,46 млн руб.).

В целом по стране средний размер выданных в мае автокредитов составил 1,34 млн руб., что на 2,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,32 млн руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с января 2023 года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос на 14%. Также он отмечает, что в мае было зафиксировано наивысшее значение данного показателя с начала 2022 года (в феврале 2022 года — 1,33 млн руб.).

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