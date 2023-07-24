На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в июне составил 1,25 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в июне составил 1 млн 263 ...27.06.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в мае составил 1,23 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в мае составил 1 млн 229 тыс. ...25.05.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 1,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле составил 1 млн 178 ...25.04.2023 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в марте вырос почти на 8%
УрБК, Челябинск, 25.04.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте составил 1 млн 160 тыс. ...21.10.2022 На Южном Урале средний размер выданных в сентябре автокредитов составил 996,7 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 21.10.2022. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в сентябре 2022 года составил ...