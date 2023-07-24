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На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в июне составил 1,25 млн рублей

УрБК, Челябинск, 25.07.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в июне составил 1 млн 250 тыс. 191 руб. Это на 14,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1 млн 092 тыс. 403 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 17-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (1,89 млн руб.), на второй — Московская область (1,64 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,62 млн руб.), на четвертой — Ленинградская область (1,51 млн руб.). Замыкает топ-5 ХМАО (1,44 млн руб.).

В целом по стране средний размер выданных в июне автокредитов составил 1,35 млн руб., что на 11,3% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года (1,21 млн руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с начала года средний размер кредита на покупку автомобиля увеличился почти на 15%, а в июне было зафиксировано наивысшее значение этого показателя с начала 2022 года.
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