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Вчера, 17:44

На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в марте вырос почти на 8%

УрБК, Челябинск, 25.04.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте составил 1 млн 160 тыс. 896 руб. Это на 7,9% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1 млн 076 тыс. 037 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 22-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (1,81 млн руб.), на второй — Московская область (1,61 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,59 млн руб.), на четвертой — Ленинградская область (1,46 млн руб.). Замыкает топ-5 Новосибирская область (1,37 млн руб.).

В целом по стране средний размер выданных в марте автокредитов составил 1,28 млн руб., что на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,22 млн руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в феврале-марте средний чек кредита на покупку автомобиля немного подрос, но в целом он продолжает оставаться стабильным. Он отмечает, что за исключением снижения осенью прошлого года почти год (с марта 2022 года) этот показатель держится на уровне 1,18-1,28 млн руб.

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